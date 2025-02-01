ABD'de bir uçak kazası daha: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü (Video)

ABD’nin başkenti Washington D.C yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, ABD bir uçak kazasına daha saha sahne oldu.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06’da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı’na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra 487 metre yükseklikte radardan kayboldu.

Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede araç yangınlarına neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Çok sayıda can kaybı var

Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor.

Uçağın hava ambulansı olduğu ve hasta bir çocuğu taşıdığı belirtiliyor.

Çarpmanın şiddetiyle birden fazla araçta yangın çıktı.

Uçağın şans eseri çevredeki binalara çarpmaması ise daha büyük bir facianın önüne geçti.