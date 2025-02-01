ABD'de bir uçak kazası daha! Hava ambulansı yerleşim bölgesine düştü: Can kayıpları var (Video)

ABD’nin başkenti Washington D.C yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, ABD bir uçak kazasına daha saha sahne oldu.

NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü.

Şirketten yapılan açıklamada uçakta 4 kişilik mürettebat, tedavi için ABD'ye gelen ve evine dönmekte olan bir çocuk ve refakatçisi olmak üzere toplam 6 kişinin bulunduğu belirtilerek, "Endişemiz hastanın ailesi, personelimiz, onların aileleri ve uçağın düştüğü bölgede yaralanmış olabilecek diğer mağdurlar içindir" denildi.

Şirketin bir sözcüsü ise uçaktakilerin hayatta kalma ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.

Çarpmanın şiddetiyle birden fazla araçta yangın çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kazanın yaşandığı bölgede yangın olduğu ve dumanların yükseldiği görülüyor.

Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Meksika konsolosluğunun uçakta bulunanların yakınlarına destek vermeye hazır olduğu ifade edildi.