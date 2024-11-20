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ABD'de "bomba kasırgası" elektrik kesintilerine neden oldu: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin kuzeybatısında etkili olan "bomba kasırgası" sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, Washington eyaletinde ise 600 bini aşkın kişi elektriksiz kaldı.

Haber Merkezi
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ABD'de "bomba kasırgası" elektrik kesintilerine neden oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
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ABD'nin kuzeybatısında etkili olan "bomba kasırgası" Washington eyaletinde ağaçların devrilip yolların kapanmasına yol açtı.

İtfaiye yetkilileri, bölge sakinlerine evlerinin en alt katına sığınmaları, camlardan uzak durmaları ve gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.

Yetkililer, şiddetli rüzgar ve yağmura yol açan kasırga nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalan bir kadının öldüğünü duyurdu.

Elektrik kesintileri yaşandı

Washington'da 600 binden fazla kişi kasırga nedeniyle elektriksiz kalırken Oregon'da 15 bin, California'da ise 19 bin kişinin elektriği kesildi.

Hava Tahmin Merkezi, "son yıllarda ülkenin kuzeybatısını vuran en güçlü kasırganın" etkilerinin cuma gününe kadar süreceğini aktardı. ​​​​​​​

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre "bomba siklonu", tropik bölgeler ile kutup bölgeleri arasında yer alan bir kasırganın hızla yoğunlaşmasıyla meydana geliyor.

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