ABD'de bu yıl 480 binden fazla düzensiz göçmen gözaltına alındı

Noem, düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetiminin göçmen politikaları çerçevesinde yürütülen operasyonlara ilişkin verileri paylaştı.

"Ocaktan bu yana İç Güvenlik Bakanlığı 480 binden fazla suç geçmişi bulunan yasa dışı göçmeni gözaltına aldı." diyen Noem, bu kişilerin yüzde 70'inin sabıka kaydı olduğunu ya da haklarında suçlama bulunduğunu ifade etti.

Noem, Trump yönetiminin ikinci döneminde göçmenlik yasalarının uygulanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırıldığını, güvenlik politikalarının süreceğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 23 Eylül'de, 2 milyon düzensiz göçmenin ABD'den ayrıldığını, bu kişilerin yaklaşık 1,6 milyonunun gönüllü olarak ülkeyi terk ettiği, 400 binden fazlasının ise sınır dışı edildiğini söylemişti.

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da sonlandırıldığını duyurmuştu.

Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.