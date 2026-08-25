ABD'de çalışma vizesine rekor ücret talebi önerisi!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, H-1B çalışma vizelerine yönelik yeni ve yüksek maliyetli bir düzenleme hazırlığında. Yönetim, çoğu yeni H-1B vizesi başvurusu için 103 bin 265 dolarlık ücret alınmasını öneriyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu ücret yalnızca ABD dışından yapılan başvurularla sınırlı tutulmayacak. Düzenlemenin, H-1B kapsamındaki başvuruların büyük bölümüne uygulanması planlanıyor.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın önerisine göre ücret, hükümetin başvuruyu kabul edip etmeyeceğine ilişkin kararından önce tahsil edilecek. Teklif kamuoyunun görüşüne açılacak ve düzenlemeye ilişkin 30 gün boyunca yorum yapılabilecek.

Önceki 100 bin dolarlık uygulamanın yerini alacak

Yeni düzenleme, Trump yönetiminin geçen yıl açıkladığı 100 bin dolarlık H-1B ücretinin yerine geçecek. Önceki uygulama yargıya taşınmış, Boston'daki federal temyiz mahkemesi söz konusu ücretin yürütme yetkisinin sınırlarını aştığına ve gerekli usuller izlenmeden yürürlüğe konulduğuna hükmetmişti.

Yönetimin yeni teklifini resmi düzenleme sürecinden geçirerek benzer hukuki sorunların önüne geçmeyi amaçladığı belirtiliyor.

H-1B vizesi, ABD'de yüksek nitelik gerektiren alanlarda yabancı profesyonellerin çalışabilmesinin en önemli yollarından biri olarak öne çıkıyor. Program, özellikle Hindistan'dan gelen teknoloji çalışanlarının ABD'de istihdam edilmesinde yoğun olarak kullanılıyor.

Her yıl verilen yeni H-1B vizelerinin sayısı 85 binle sınırlandırılıyor. Ancak hastaneler, üniversiteler ve bazı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bu kotanın dışında tutuluyor.

Teknoloji ve finans şirketlerine yeni maliyet

Teklifin yürürlüğe girmesi halinde, özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ABD üniversitelerinden mezun olan uluslararası çalışanları istihdam etmesinin maliyeti önemli ölçüde artacak.

Silikon Vadisi ve Wall Street şirketleri, uluslararası öğrencileri çoğu zaman mezuniyetlerinin ardından ilk olarak OPT programı kapsamında istihdam ediyor. Daha sonraki aşamada ise çalışanlar için H-1B veya diğer uzmanlık gerektiren çalışma vizelerine sponsor olunuyor.

Şirketler, H-1B başvurularına getirilecek altı haneli ücretin uzun vadede ABD'de kariyer yapmak isteyen uluslararası mezunların sayısını azaltabileceği görüşünde.

Trump yönetimi ayrıca uluslararası öğrencilerin öğrenci vizeleriyle mezuniyet sonrasında geçici olarak çalışmasına imkân sağlayan OPT programına da 100 bin dolarlık ücret getirmeyi değerlendiriyor. Düzenlemenin Beyaz Saray'da nihai inceleme aşamasında olduğu belirtiliyor.

Hastaneler ve üniversiteler muaf tutulacak

Önerilen düzenleme kapsamında hastaneler, araştırma kurumları ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların belirli vize başvurularının yeni ücretten muaf tutulması planlanıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde faaliyet gösteren hastanelerin, yabancı doktor ve araştırmacıları bünyelerine katmakta zaten zorlandığına dikkat çekilirken, muafiyetin sağlık ve araştırma kurumları üzerindeki mali baskıyı sınırlaması amaçlanıyor.

Hükümet 8,8 milyar dolarlık gelir hedefliyor

ABD hükümeti, yeni H-1B ücretinden yaklaşık 8,8 milyar dolar gelir elde etmeyi planlıyor. Elde edilecek kaynağın göçmenlik sisteminin finansmanında kullanılması öngörülüyor.

Gelirin, vize başvurularının değerlendirilmesinin yanı sıra sınır dışı etme davalarına bakan göçmenlik mahkemelerinin giderlerinin karşılanmasına da yönlendirilmesi planlanıyor.

H-1B vizesi nedir?

H-1B, ABD'de uzmanlık ve yüksek nitelik gerektiren mesleklerde yabancı profesyonellerin belirli bir işverenin sponsorluğunda çalışmasına olanak sağlayan geçici çalışma vizesidir. Özellikle yazılım, mühendislik, finans, bilim ve sağlık gibi alanlarda kullanılan program kapsamında her yıl belirli sayıda yeni vize verilirken, üniversiteler ve bazı kâr amacı gütmeyen kuruluşlar kota uygulamasından muaf tutulabilmektedir.