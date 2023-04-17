  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. ABD'de casusluk endişeleri: Çin yapımı vinçler yasaklanacak
Takip Et

ABD'de casusluk endişeleri: Çin yapımı vinçler yasaklanacak

Amerika Birleşik Devletleri, teknolojik sensörlere sahip Çin yapımı vinçleri, casusluk endişeleri nedeniyle yasaklamayı planlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri, limanlarında Çin yapımı gezer vinçlerin kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor

Business Korea tarafından servis edilen habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki liman vinçlerinin yüzde 80'i Çin merkezli Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) şirketine ait.

ABD makamları, gelişmiş Çin yapımı vinçlerdeki yerleşik kamera ve sensörlerin hassas bilgileri Çinli yetkililere iletmek için kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Vinçlerin, konteynerleri takip edip varış yerlerini tahmin edebilen sensörler içerdiği belirtildi.

ABD'li yetkililer şu anda ülke limanlarında yabancı vinçlerin kullanımının yasaklanması üzerinde çalışıyor.

Google, Samsung telefonlardan kaldırılabilirGoogle, Samsung telefonlardan kaldırılabilirTeknoloji

 