ABD'de casusluk endişeleri: Çin yapımı vinçler yasaklanacak
Amerika Birleşik Devletleri, teknolojik sensörlere sahip Çin yapımı vinçleri, casusluk endişeleri nedeniyle yasaklamayı planlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri, limanlarında Çin yapımı gezer vinçlerin kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor
Business Korea tarafından servis edilen habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki liman vinçlerinin yüzde 80'i Çin merkezli Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) şirketine ait.
ABD makamları, gelişmiş Çin yapımı vinçlerdeki yerleşik kamera ve sensörlerin hassas bilgileri Çinli yetkililere iletmek için kullanılabileceğinden endişe ediyor.
Vinçlerin, konteynerleri takip edip varış yerlerini tahmin edebilen sensörler içerdiği belirtildi.
ABD'li yetkililer şu anda ülke limanlarında yabancı vinçlerin kullanımının yasaklanması üzerinde çalışıyor.