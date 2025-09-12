ABD'de Charlie Kirk suikastında kullanılan silah bulundu: Şüphelinin görüntüsü yayınlandı! FBI'dan 100 bin dolar ödül teklifi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün öldürüldüğü saldırıda kullanılan silahın ele geçirildiği açıklandı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) bölge görevlisi Robert Bowles, düzenlenen basın toplantısında Kirk'ün öldürülmesinde kullanılan silahın ele geçirildiğini, bunun, "yüksek güçlü, sürgülü bir tüfek" olduğu bilgisini paylaştı.

Söz konusu tüfeğin, saldırganın kaçtığı ormanlık bir alanda bulunduğunu belirten Bowles, silahın FBI laboratuvarlarında inceleneceğini söyledi.

Bowles ayrıca, analiz için ayakkabı izi, avuç içi izi ve ön kol izlerinin alındığını ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, Utah Valley Üniversitesi'nde gerçekleşen saldırının failinin "bir üniversite kurumuyla bağlantılı olabileceği" ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

Mason, "Şu anda pek fazla ayrıntı paylaşmıyoruz ama yakında paylaşacağız" dedi.

Mason, "Şahıs kampüse kısa bir mesafeden ulaştı. Kampüse, merdivenlerden çatıya kadar çıkışını ve bir atış alanına giden yolu takip ederek girişini izledik. Atıştan sonra, binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayıp kampüsten kaçarak bir mahalleye girdiğini takip edebildik" dedi.

FBI'dan 100 bin dolara kadar ödül teklifi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ayrıca Charlie Kirk'ü öldüren kişi olabileceğini düşündüğü şüphelinin fotoğraflarını paylaşarak, failin yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.

FBI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "FBI, 10 Eylül 2025'te Utah'ın Orem kentindeki Utah Valley Üniversitesi'nde Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliğinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgiler için 100 bin dolara kadar ödül teklif ediyor." ifadesine yer verildi.

FBI, Kirk'ün cinayet şüphelisi olarak tespit ettiği kişiye ait fotoğraflara da sitesinde yer vererek, tanıyan veya görenlerin irtibata geçmesi için link paylaştı.

Fotoğraftaki kişinin, Amerikan bayraklı siyah bir tişört ile yine siyah gözlük ve şapka taktığı görüldü.

Orta yaşlı olduğu görülen şüphelinin spor kıyafet giymesi, şapka ve gözlükle yüzünü gizlemeye çalışması ve beyaz bir Amerikalıya benziyor olması dikkati çekti.

Charlie Kirk'ü vuran kişinin kimliği veya motivasyonu hakkında herhangi bir kuruluştan henüz bir açıklama yapılmadı.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.