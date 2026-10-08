ABD’de Christa Pike sonrası ilk idam: Teksas’ta Jamaal Howard’ın infazı gerçekleştirildi

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ABD’de Tennessee’de Christa Pike’ın infaz girişiminin başarısız olmasının ardından ilk idam Teksas’ta gerçekleştirildi. 46 yaşındaki Jamaal Howard, Huntsville kentindeki eyalet hapishanesinde zehirli iğneyle idam edildi. Howard’ın ölümü, verilen ilacın uygulanmasından yaklaşık 19 dakika sonra, yerel saatle 20.03’te açıklandı.

Howard 2000 yılındaki cinayetten hüküm giymişti

Howard, 2000 yılında Teksas’ın Silsbee kentinde bir market soygunu sırasında 42 yaşındaki Vickie Swartout’u silahla vurarak öldürmekten suçlu bulunmuştu. İnfazdan önce son sözlerini söyleyen Howard, Swartout’un ailesinden özür diledi ve kendisini affetmelerini istedi. Ailesine ve yakınlarına da teşekkür eden Howard, huzur bulmaya hazır olduğunu ifade etti.

Christa Pike’ın başarısız infaz girişiminin ardından geldi

Teksas’taki infaz, Tennessee’de Christa Pike’ın 30 Eylül’deki başarısız infaz girişiminin ardından gerçekleştirilen ilk idam oldu. 1995 yılında 19 yaşındaki okul arkadaşı Colleen Slemmer’i öldürmekten idam cezasına çarptırılan Pike’a iki doz pentobarbital verilmiş, ancak ilaçlar beklenen sonucu vermemişti. Pike daha sonra hastaneye kaldırılmış ve yeniden bilincine kavuşmuştu. Avukatları, Pike’ın ABD’de infaz amacıyla verilen ölümcül ilaçları aldıktan sonra hayatta kaldığı bilinen ilk kişi olduğunu belirtiyor.

Howard’ın avukatları da infazın ertelenmesini istedi

Howard’ın avukatları, Pike’ın başarısız infazının ardından Teksas’taki infazın ertelenmesi için girişimde bulundu. Savunma ekibi, Teksas’ın kullandığı pentobarbitalin güvenilirliği konusunda soru işaretleri bulunduğunu savundu. Avukatlar ayrıca Howard’ın zihinsel engelli olduğu yönündeki iddiaları da mahkemeye taşıdı. Teksas Temyiz Mahkemesi ve ABD Yüksek Mahkemesi, infazın durdurulması yönündeki başvuruları reddetti. Böylece Howard’ın infazının önündeki hukuki engeller ortadan kalktı.

Teksas’ta bu yıl yedinci idam

Howard’ın infazıyla birlikte Teksas’ta 2026 yılı içinde idam edilenlerin sayısı yediye yükseldi. Eyalette kasım ayında iki kişinin daha idam edilmesi planlanıyor. ABD genelinde ise Howard, bu yıl idam edilen 30'uncu kişi oldu.