ABD’de çoğunluk İran’a saldırıya karşı çıktı

PBS News, NPR ve Marist tarafından yapılan ankete göre, ABD'lilerin yüzde 56'sı İran'a yönelik saldırılara karşı çıkarken, yüzde 44'ü bu adımı destekliyor.

Anket sonuçları ayrıca, Trump'ın ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilimi yönetme biçiminin de kamuoyunda eleştirildiğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ın krizi ele alış biçimini onaylamadığını belirtirken, yüzde 36'sı Trump'ın İran politikasını desteklediğini aktardı.

Washington Post (WP) gazetesinin 2 Mart'taki anketi de ABD'lilerin yüzde 47'sinin Washington'ın İran'a saldırıları durdurması gerektiğini düşündüğünü ortaya koymuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.