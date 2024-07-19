ABD'de Covid 19 vakaları artıyor: Etkisi çok yüksek
Amerika'nın 26 eyaletinde, Covid 19'un "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın da enfekte olduğu ABD’de Covid-19 yaz dalgasının, 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede etkisini gösterdiği açıklandı.
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Gazete Duvar'daki habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) yapılan açıklamada, atık sulardan elde edilen son verilere göre virüsün batı, güney ve iç bölgelerdeki 26 eyalette "yüksek" veya "çok yüksek" kabul edilen seviyelerde olduğu ifade edildi.
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ABD’de Covid-19, artık halk sağlığına yönelik hayati tehlike içeren acil durum uygulaması yerine, yıllık aşılama kampanyalarıyla çözülecek rutin bir solunum virüsü olarak ele alınıyor.