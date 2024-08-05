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ABD’de Debby Kasırgası paniği: Acil durum ilan edildi

ABD’nin Florida eyaletinde Debby Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildi. Florida Valisi Ron DeSantis 3 bin Ulusal Muhafız görevlendirirken, bazı bölgeler için tahliye talimatı verdi.

Haber Merkezi
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ABD’de Debby Kasırgası paniği: Acil durum ilan edildi
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ABD’nin Florida eyaletinde Debby Kasırgası paniği yaşanıyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi’nin (NHC) tehlikeli fırtına dalgalarına ve sel baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulunduğu Debby Kasırgası, dün yerel saatle 23.00’de yavaş hareket eden tropikal fırtınadan saatte 120 km’ye ulaşarak güçlü sürekli rüzgarlara ulaştı. NHC yetkilisi Jamie Rhome yaptığı açıklamada, "Bu fırtınanın bir hikayesi olacak. Yavaş hareketi, tarihi miktarda yağış bırakacak ve potansiyel olarak 20 inçten fazla. Felaket niteliğinde sel baskınlarından bahsediyoruz” dedi. Rhome, Debby'nin sıcak Körfez sularından beslendiğini söyledi.

Bazı bölgelerde zorunlu tahliyeler başladı

Florida Valisi Ron DeSantis, kasırgaya hazırlık olarak birçok şehirde acil durum talimatları verirken, 3 bin Ulusal Muhafız görevlendirdi ve eyalete bağlı Citrus, Dixie, Franklin, Levy ve Wakulla'nın Körfez kıyısındaki bazı bölgelerde zorunlu tahliyeler emretti.

Florida’nın yanı sıra Georgia ve Güney Carolina eyaletlerinde de kasırgaya hazırlık amacıyla acil durum ilan edildi.

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