  3. ABD'de doğurganlık oranı geçen yıl en düşük seviyeye geriledi
ABD'de doğurganlık oranı, 2025'te en düşük seviyeye gerileyerek yaklaşık 20 yıldır devam eden düşüşünü sürdürdü.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezinin verilerine göre ülkedeki doğurganlık oranı, doğurganlık çağındaki her bin kadın başına 2024'te 53,8 iken 2025'te 53,1'e geriledi ve tarihinin en düşük seviyesini gördü.

Ülkedeki toplam doğum sayısı da yüzde 1 azalarak yaklaşık 3,6 milyona düştü.

Veriler, 30 yaşındaki kadınların yaklaşık yarısının çocuk sahibi olmadığını, 1970'li yıllarda ise bu oranın yüzde 18 seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberinde doğurganlıktaki düşüşün 2007'den bu yana sürdüğü bildirildi.

Haberde, doğurganlık oranındaki düşüşün, başlangıçta küresel ekonomik krizin etkileriyle ilişkilendirildiği ancak sürecin halen çok sayıda sosyal ve ekonomik faktörün etkisiyle sürdüğü belirtildi.

NYT'ye konuşan uzmanlar, düşük doğurganlık oranlarının devam etmesinin, nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak ekonomik büyüme ve sosyal sistemler üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulundu.

