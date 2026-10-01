ABD'de doktorlar, 74 yaşındaki gazinin yanlış bacağını kesti

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Eski bir ordu gazisi olan Sharon Jacks, Eylül 2025'te Selby General Hospital'da geçirdiği operasyonda cilt kanseri (skuamöz hücreli karsinom) tedavisi kapsamında asıl olarak sağ bacağının alınması gerekirken sol bacağının ampute edildiğini belirtti.

Dört ay sonra yapılması planlanan doğru operasyonun da gerçekleştirilmesiyle birlikte iki bacağını da diz altından kaybeden Jacks, çift taraflı ampute oldu.

Dava dosyasında hastane ve cerrahi ekibin dahil olduğu dokuz sanık yer alırken; avukatı Brad Layne, cerrahi ekibin doğru bacağı işaretlemesine rağmen ameliyat sırasında yanlış bacağı kestiğini, hatanın operasyon devam ederken fark edilerek Jacks uyanmadan önce ailesine bildirildiğini aktardı.

Hastane sözcüsü olayla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, hastaneden daha önce yapılan açıklamada olayın "önlenebilir bir durum" olduğu, cerrahi personelin yeniden eğitildiği ve operasyona katılan personelin görev yerlerinin değiştirildiği ifade edildi.

NBC News'in haberinde ameliyatı gerçekleştiren Dr. Gregory Krivchenia II'nin lisansının hâlâ geçerli olduğu, ancak emekli olduğu bilgisi paylaşıldı.