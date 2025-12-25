ABD Başkanı Donald Trump'tan yazı tipi yasağı

ABD’de Donald Trump yönetimi, Dışişleri Bakanlığı yazışmalarında Calibri yazı tipinin kullanımına son verdi. Biden döneminde erişilebilirlik gerekçesiyle tercih edilen Calibri’nin yerine, resmi belgelerde yeniden Times New Roman kullanılmasına karar verildi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun talimatıyla alınan kararda, Times New Roman’ın kurumsal yazışmalarda daha fazla nezaket ve profesyonellik yansıttığı ifade edildi. Uygulamanın, Trump’ın ikinci başkanlık döneminin başında kapatılan Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ve Erişilebilirlik (DEI) Ofisi’ne yönelik karşı politikalarla uyumlu olduğu belirtildi. Bu adım, yeni yönetimin kamu kurumlarındaki dil ve biçim standartlarını yeniden şekillendirme yaklaşımının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Times New Roman kullanma talimatı verdi

The New York Times'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Calibri yazı tipini yasakladığı ve diplomatlara resmi belgelerde bunun yerine Times New Roman kullanma talimatı verdiği bildirildi.

Sans-serif bir yazı tipi olan Calibri, Eski Başkan Biden döneminde, 2023 yılında benimsenmişti. Yazı tipi, bakanlığın o dönemdeki DEI ofisi tarafından seçilmişti. Ofisin, Dışişleri Bakanlığı birimi, Trump yönetiminin DEI karşıtı talimatları doğrultusunda Rubio’nun göreve gelmesinin ardından kapatılmıştı.

“Nezaket ve profesyonelliği yeniden kazandıracak"

Sans-serif yazı tipleri, harflerin uçlarında süsleyici kıvrımlar ve çizgiler bulunmayan fontlar olarak tanımlanıyor. Daha sade çizgileri ve nispeten daha geniş harf aralıkları sayesinde, disleksiden düşük görmeye kadar uzanan çeşitli okuma güçlükleri yaşayan kişiler için daha erişilebilir kabul ediliyor. Biden döneminde, bu yazı tipi de görme engelliler için belgelerin okunmasını kolaylaştırmak amacıyla seçilmişti.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bakanlık çalışanlarına gönderdiği notta Times New Roman yazı tipinin görev süresi boyunca kullanılacak resmî yazı tipi olarak belirlendiğini ifade etti. Notta, bu tercihin belgelere “nezaket ve profesyonelliği yeniden kazandıracağı” ifade edildi.