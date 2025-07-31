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ABD'de donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü

ABD'nin California eyaletinde donanmaya ait F-35 savaş uçağının düştüğü, pilotun sağ kurtulduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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ABD'de donanmaya ait F-35 savaş uçağı düştü
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Donanmadan yapılan yazılı açıklamada F-35 uçağının, yerel saatle 18.30 sularında California'daki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında düştüğü belirtildi.

Pilotun fırlatma sistemiyle güvenli şekilde uçaktan çıkmayı başardığı, kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

CNN'in haberine göre söz konusu açıklamada, F-35 uçağının, pilot ve mürettebatın eğitiminden sorumlu "Strike Fighter Squadron VF-125" adlı filoya bağlı olduğu kaydedildi.

Olay yeri görüntülerinde, uçağın düştüğü açık alanda alev ve yoğun dumanın yayıldığı görüldü.

Öte yandan, ocak ayında da Alaska eyaletinde bir F-35 savaş uçağı düşmüş, pilotun güvende olduğu bildirilmişti.

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