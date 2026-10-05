ABD'de düşen medikal uçaktaki 6 kişi için arama çalışmaları sonlandırıldı

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ABD'nin doğu kıyısı açıklarında kaybolan küçük uçakta bulunan 6 kişiye yönelik arama çalışmaları sonlandırıldı.

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket Adası açıklarında düşen medikal nakil uçağı için yürütülen arama-kurtarma faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bermuda'dan Boston'a gitmek üzere havalanan Gulfstream tipi jet ile bağlantı, cumartesi günü yerel saatle 02.00'de kesildi.

Ekiplerin daha sonra bölgede bulduğu enkaz parçalarının kaybolan uçağa ait olduğu değerlendirildi.

4 Kanadalı, 2 Bermudalı yolcudan iz yok

Uçakta 4'ü Kanada, 2'si Bermuda vatandaşı olmak üzere 6 kişinin bulunduğu belirtildi. Yolcuların akıbetine ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Sahil Güvenlik ve ortak kurumların yürüttüğü arama çalışmaları 66 saat boyunca yaklaşık 7 bin kilometrelik (4 bin 445 mil) alanda sürdürüldü. Çalışmalarda hem hava araçları hem de deniz unsurları görev aldı.

"Aramaları durdurmak kolay bir karar değildi"

ABD Sahil Güvenlik Kuzeydoğu Bölgesi Komutanı Tuğamiral Matthew Lake, arama çalışmalarının durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Aramaları durdurmak kolay bir karar değil" ifadesini kullandı.

Lake, kazadan etkilenen ailelere ve yakınlarına başsağlığı dileyerek arama çalışmalarına destek veren tüm ekiplere teşekkür etti.