ABD’de Elon Musk’a şok engel: Hazine’nin kapıları DOGE’ye kapatıldı

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Elon Musk’ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE), Hazine Bakanlığı’nın kayıtlarına erişimini durduran bir karara imza attı. Engelmayer, 19 Demokrat başsavcının, eski Başkan Donald Trump’a dava açmasının ardından ihtiyati tedbir kararı verdi.

Mahkeme kararıyla, DOGE’nin sosyal güvenlik numaraları, banka hesap bilgileri ve diğer hassas kişisel verileri içeren kayıtlara erişimi tamamen engellendi. Engelmayer ayrıca, 20 Ocak’tan bu yana yetkisiz erişimi olan herkesin, Hazine Bakanlığı sistemlerinden indirdiği tüm belgeleri derhal imha etmesini emretti.

Elon Musk’ın ekibine yasak!

New York'ta federal mahkemeye taşınan davada, Trump yönetiminin Musk’ın ekibine yasa dışı bir şekilde Hazine’nin merkezi ödeme sistemine erişim izni verdiği iddia ediliyor. Başsavcılar, DOGE’nin bu verilere erişiminin federal fonlara müdahale anlamına gelebileceğini ve Hazine Bakanlığı’nın yetkisini aşacağını savunuyor.

Dava kapsamında, aralarında New York, California ve Illinois gibi önemli eyaletlerin de bulunduğu 19 eyaletin başsavcıları yer alıyor. Savcılar, DOGE’nin erişiminin federal yasaları ve Anayasa’nın kuvvetler ayrılığı ilkesini ihlal ettiğini öne sürüyor.

"Bu, ABD tarihindeki en büyük veri ihlali!"

New York Başsavcısı Letitia James, DOGE’nin erişiminin güvenlik riskleri oluşturduğunu ve federal fonların yasa dışı şekilde dondurulmasına yol açabileceğini belirtti. "Dünyanın en zengin adamı tarafından yönetilen, halk tarafından seçilmemiş bir grubun bu verilere sahip olma yetkisi yok!" diyerek tepkisini dile getirdi.

Connecticut Başsavcısı William Tong ise, "Bu, Amerikan tarihindeki en büyük veri ihlalidir" diyerek olayın ciddiyetine vurgu yaptı.

Mahkeme, davanın duruşma tarihini 14 Şubat olarak belirledi. Tüm gözler, Musk ve DOGE ekibinin bu süreçte nasıl bir savunma yapacağına çevrildi.