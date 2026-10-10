ABD'de enerji sektöründe hareketlilik: Sondaj kulesi sayısı tırmanışta

Baker Hughes tarafından paylaşılan verilere göre, ABD'li enerji şirketleri son beş haftanın dördünde sondaj kulesi sayısını artırdı. Cuma günü sona eren haftada toplam petrol ve gaz sondaj kulesi sayısı 5 adet artarak 603'e yükseldi. Bu rakam, Mayıs 2024 dönemi sonrasındaki en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Ayrıca toplam kule sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 oranında yükseldiği bildirildi.

Petrol kuleleri yükselirken gaz kuleleri geriledi

Açıklanan verilere göre ham petrol kuleleri bu hafta 6 adetlik artışla 462'ye ulaştı ve Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek noktasına çıktı. Buna karşın doğal gaz kuleleri 1 adet azalarak 132'ye gerilerken, çeşitli amaçlı kuleler 9 adette sabit kaldı.