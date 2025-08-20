ABD’de Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası’nda zorunlu tahliye kararı alındı
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaklaşan Erin Kasırgası nedeniyle Hatteras Adası sakinlerine yönelik zorunlu tahliye emri ve şiddetli sel uyarısı verildi.
ABD, Atlantik Okyanusu'ndan yaklaşan Erin Kasırgası'na hazırlanırken, Kuzey Carolina'nın Hatteras Adası sakinleri için zorunlu tahliye emri verildiği duyuruldu.
Adada şiddetli sel uyarısı yapılırken, adanın bağlı bulunduğu Dare bölgesinde de acil durum ilan edildi.
Erin Kasırgası karaya vurmayacak ama şiddetli fırtınalar ve dalgalar getirecek
Şiddeti saatte 165 kilometreye ulaşan ve "Kategori 2" şiddetinde ilerleyen Erin Kasırgası'nın karaya vurması beklenmiyor. Ancak kasırganın şiddetli fırtınalar, tehlikeli dalgalar ve kıyı bölgelerde sellere yol açabileceği öngörülüyor.