ABD'de eski CIA yetkilisi, 40 milyon dolarlık altın külçeleri çalmakla suçlandı

ABD'nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme kayıtlarına göre, David Rush isimli eski bir CIA yetkilisi, geçen hafta "kamu parasını çalmaktan" suçlanarak gözaltına alındı.

Davayı soruşturan bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanının ifadesine dayanarak, Rush'ın "işle ilgili harcamalar için önemli miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep ettiği ve aldığı" aktarıldı.

Rush'ın bu fonları ne amaçla kullanmayı planladığının net olmadığı ancak paranın bir kısmının ofisinin yakınındaki bir depoda bulunduğu belirtildi.

Yetkililerin 18 Mayıs'ta Rush'ın evinde yaptığı aramada tahmini değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300'den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon ABD doları ve 35 adet lüks saate el koyduğu kaydedildi.

Duruşması yarın görülecek Rush'ın CIA'deki görevinden ne zaman ayrıldığı belirtilmedi.