ABD'de ev almak için fırsat dönemi mi?

ABD konut piyasasında yükselen kredi maliyetleri ile artan konut arzı, alıcılar ve satıcılar arasındaki dengeleri değiştirdi. Washington Post’un 13 Ekim 2026 tarihli haberine göre, 30 yıllık mortgage faizleri yüzde 7,4’e çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek faizler, ev satın almak isteyenlerin aylık kredi ödemelerini artırarak talebi baskılıyor. Buna karşılık satılık konut sayısının yükselmesi, alıcıların daha fazla seçenek arasından tercih yapabilmesini sağlıyor.

Piyasadaki bu değişim, özellikle fiyatların daha yavaş arttığı veya gerilediği bölgelerde alıcılara pazarlık imkânı sunuyor. Ancak yüksek kredi maliyetleri, bu avantajın herkes için uygun fiyatlı konut anlamına gelmediğini gösteriyor.

Satıcıların sayısı alıcıları yüzde 63 aştı

Gayrimenkul şirketi Redfin’in verilerine göre, ABD genelinde konut alıcılarının sayısı geçen ay rekor düşük seviyeye geriledi. Eylül ayında satıcıların sayısı ise alıcıların sayısını yüzde 63 geçti. Satışa sunulan konutların mevcut satış hızıyla tükenme süresinin yaklaşık beş aya ulaşması, piyasadaki arzın son 10 yılı aşkın dönemin en yüksek seviyelerine çıktığına işaret ediyor. Alıcıların azalması ve seçeneklerin çoğalması, satıcıları fiyat konusunda daha esnek davranmaya yöneltiyor. Bazı bölgelerde ilan fiyatlarının düşmesi, alıcıların daha düşük tekliflerle pazarlık yapabilmesini kolaylaştırıyor.

Nashville’de ev ilan fiyatının altında satıldı

Piyasadaki değişimin örneklerinden biri Nashville’de yaşandı. İlk kez ev satın alan Joe Hiebert ve Annie Reagan, haziran ayında bir konutu 482 bin dolara satın aldı. Çiftin ödediği tutar, evin ilan fiyatından yaklaşık 20 bin dolar daha düşüktü. Satın alma sürecindeki incelemenin ardından alıcılar, gerekli onarımlar için ayrıca 23 bin dolarlık kredi desteği aldı.

Nashville’de satıcıların sayısının alıcıları yüzde 152 aşması, kentte konut alıcılarının pazarlık açısından güçlü bir konuma geldiğini gösteriyor. Redfin’in değerlendirmesinde Miami, alıcıların lehine koşulların en belirgin olduğu şehir olarak öne çıkarken Nashville ikinci sırada yer aldı.

Faizler neden beklenenden yüksek kaldı?

Konut ekonomistleri, mortgage faizlerinin yıl içinde yüzde 6 seviyesine yaklaşmasını bekliyordu. Ancak enflasyon baskılarının sürmesi ve ABD’nin İran’daki savaşı nedeniyle enerji fiyatlarının yükselmesi, faiz görünümünü değiştirdi.

ABD Merkez Bankasının faiz politikası ile Hazine tahvili getirilerindeki yükseliş de konut kredilerinin maliyetini etkiliyor. Böylece konut fiyatlarında pazarlık fırsatları ortaya çıksa da finansman giderleri alıcıların önündeki en önemli engellerden biri olmayı sürdürüyor.

Ev almak için doğru zaman mı?

ABD konut piyasasındaki mevcut tablo, karar vermek isteyen alıcılar için hem fırsatlar hem de riskler barındırıyor. Daha fazla konut seçeneği ve satıcıların fiyat konusunda esnekleşmesi avantaj yaratırken, yüksek mortgage faizleri aylık ödemeleri artırıyor.

Bu nedenle ev satın almayı düşünenler açısından yalnızca satış fiyatına değil, kredi maliyetine ve toplam ödeme yüküne de bakılması gerekiyor. Piyasadaki pazarlık imkânları bazı alıcılar için cazip koşullar yaratabilir; ancak yüzde 7’nin üzerindeki faiz oranları, satın alma kararının kişisel bütçeyle birlikte değerlendirilmesini gerektiriyor.