ABD'de eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirlendi

ABD'de haziranda eve çarpan gök taşının, Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.

Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bir eve çarpan göktaşının, Dünya’dan daha eski olduğu ortaya çıktı. Georgia Eyalet Üniversitesi, 26 Haziran’da Georgia eyaletinde çatıyı delen göktaşına ilişkin incelemelerini tamamladı. Üniversitenin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, göktaşının yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğu tespit edildi.

Hala etraftan gök taşına ait kalıntılar bulunuyor

Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı. Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip" ifadesini kullandı. Öte yandan gök taşının çarptığı evin sahipleri, hala etraftan gök taşına ait kalıntılar bulduklarını söyledi.

