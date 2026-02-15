ABD'de evlat edindiği çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis cezası

Mahkeme kayıtlarına göre 53 yaşındaki Susan Rae Helton, evlat edindiği çocuklardan 14 yaşındaki bir kız ile 13 yaşındaki erkek kardeşini, "mutfaktan yemek çaldıkları" ve "şeker istedikleri" gerekçesiyle metal parmaklıklardan oluşturulan kafeslerin içine kilitledi.

Savcılık, çocukların uzun süre yetersiz beslendiğini, zorla ağır fiziksel egzersiz yaptırıldığını ve kemerle dövüldüğünü bildirdi. Çocukların çoğu zaman kafeslerin içinde uyuduğu, yemek yediği ve ders yaptığı belirtildi.

Olay, yetkililerin eve yaptığı denetimde kafeslerin bulunmasının ardından ortaya çıktı. İki çocuk ve evde bulunan diğer çocuklar koruma altına alındı.

Mahkeme, Helton’ı ağır çocuk istismarı ve yaralama suçlarından mahkûm ederken, savcılık, sanığın cezasının en az yarısını çekmeden şartlı tahliyeden yararlanamayacağını açıkladı.