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ABD'de evsizlerin oranı 2024 yılında yüzde 18 arttı

ABD'de evsizlerin oranı 2024 yılında yüzde 18 artarak, son yıllarda kaydedilen en büyük yıllık artışa ulaşmış oldu.

AA
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ABD'de evsizlerin oranı 2024 yılında yüzde 18 arttı
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ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığından yapılan açıklama, ülkede 2024 yılında evsizlerin oranının bir önceki yıla göre yüzde 18 artarak, son yıllardaki en ciddi artış oranının kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Bakanlığın konuyla ilgili raporuna göre, ABD'de toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, güvenli limanlarda, geçici barınma programlarında veya sokaklarda evsiz olarak yaşıyor.

Raporda, 2024’te evsizlerin oranının rekor seviyede artmasının nedenleri arasında, ülkedeki konut fiyatlarındaki kriz, artan enflasyon, durağan ücretler, sistematik ırkçılık ve halk sağlığı ile ilgili eşitsizlikler gibi unsurların olduğu belirtildi.

Çocuklu ailelerde evsizlik oranının yüzde 39 arttığı anlatılan raporda, 18 yaş altı çocuklarda ise bu oranın yüzde 33 (yaklaşık 150 bin kişi) arttığı kaydedildi.

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