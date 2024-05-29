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ABD’de F-35 savaş uçağı, New Mexico eyaletinde düştü

ABD’ye ait F-35 savaş uçağı düştü. New Mexico eyaletindeki Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarına düşen uçaktaki tek kişi olan pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
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ABD’de F-35 savaş uçağı, New Mexico eyaletinde düştü
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ABD’de F-35 savaş uçağı New Mexico eyaletinde düştü

ABD’ye ait F-35 savaş uçağı ülkenin New Mexico eyaletinde bulunan Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarına düştüğü bildirildi.

Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada kazanın saat 14.00 sıralarında yaşandığı belirtilirken, Albuquerque İtfaiye Departmanı ise uçaktaki tek kişi olan pilotun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Olay yerine ulaşan ekiplere hızlı müdahaleleri için minnettarız. Pilot için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Albuquerque International Sunport Havalimanı yakınlarında bulunan Kirtland Hava Kuvvetleri Üssü ise kazayı doğrularken, uçak tipi ve kazanın nedeni gibi detaylar hakkında bilgi verilmedi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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