ABD’de federal çalışanlardan çağrı: Hükümet kapanmasını artık bitirin!

ABD’de federal çalışanları temsil eden Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu, bütçe krizi nedeniyle süren hükümet kapanmasına tepki göstererek, “Artık sona erdirin” çağrısı yaptı.

Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu, bütçe krizi nedeniyle devam eden hükümet kapanmasının çalışanları olumsuz etkilediğini belirterek yönetimi harekete geçmeye çağırdı.

"Hükümet kapanması ailelere ve ülkeye zarar veriyor”

Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) Ulusal Başkanı Everett Kelley, hükümet kapanmasını sona erdirmenin zamanının geldiğini bildirdi. Kelley, kapanmayı, ‘ailelere, topluluklara ve ülkeyi bir arada tutan kurumlara zarar veren önlenebilir bir kriz’ olarak tanımlayarak, net bir sonun olmadığını belirtti. Bu durumun vergi mükelleflerine milyarlarca dolara mal olduğunu, küçük işletmelere zarar verdiğini ve hükümete olan güveni sarstığını aktaran Kelley, hükümetin derhal açılması ve çalışanların maaşlarının ödenmesi çağrısı yaptı.

