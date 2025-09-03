ABD'de federal mahkemeden Google kararı

Mahkeme, Adalet Bakanlığı tarafından talep edilen, Chrome’un zorunlu olarak elden çıkarılması yönündeki başvuruyu reddetti. Ayrıca karar metninde, Android işletim sisteminin koşullu şekilde elden çıkarılmasının da mahkemece değerlendirilmeye alınmayacağı bildirildi.

Zorunlu satış talebi "aşırıya kaçmak" olarak nitelendirildi

Google’ın sahip olduğu varlıkları yasa dışı kısıtlamalarla kullanmadığı belirtilen kararda, davacı tarafın bu varlıkların zorla elden çıkarılmasını talep etmesinin “aşırıya kaçmak” anlamına geldiği ifade edildi. Bu bağlamda, Google’ın bazı uygulamaları cihazlara önceden yüklemesi veya yerleştirmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurmasına da gerek olmadığı kaydedildi.

Rekabetin teşviki amacıyla veri paylaşımı kararı alındı

Mahkeme, Google’ın belirli rakip firmalarla arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasına hükmetti. Bu kararın, dijital reklam alanında rekabeti teşvik edeceği vurgulandı.

Adalet Bakanlığı, antitröst davasını 2023’te açtı

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Ocak 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla birlikte Google’a karşı Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde antitröst davası açıldığını duyurmuştu.

Google’a dijital reklam pazarında tekel suçlaması yöneltilmişti

Dava açıklamasında, Google’ın çeşitli dijital reklam teknolojisi ürünlerinde pazar hâkimiyetini sağlamak amacıyla rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı uygulamalara başvurduğu iddia edilmişti. Şirketin son 15 yıl içinde gerçekleştirdiği satın almalarla rakiplerini ya etkisiz hale getirdiği ya da piyasadan sildiği belirtilmişti.

Ayrıca, Google’ın daha fazla yayıncı ve reklamcıyı kendi ürünlerini kullanmaya zorladığı ve rakip ürünlerin kullanımını engelleyerek sektördeki hâkimiyetini pekiştirdiği ileri sürülmüştü.

Chrome satış talebi Kasım 2024’te mahkemeye sunulmuştu

Adalet Bakanlığı, 2024 yılının Kasım ayında federal yargıçtan Google’ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanmasını resmi olarak talep etmişti. Ancak mahkeme bu talebi uygun bulmadı.