  3. ABD'de göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesise saldırı gerçekleşti
ABD'de göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesise saldırı gerçekleşti

ABD'de göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesise saldırı gerçekleşti, bir tutuklu hayatını kaybetti.

ABD'de göçmenlerin gözaltında tutulduğu tesise saldırı gerçekleşti
ABD'de, Göç ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) Teksas'taki binasına saldırı düzenlendi. Saldırıda bir tutuklu hayatını kaybederken iki kişi ağır yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra intihar etti.

Siyasi kaynaklı şiddet olaylarından biri olduğu belirtiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının son dönemde artan siyasi kaynaklı şiddet olaylarının bir örneği olduğunu ve Demokratlar'ın kışkırtması sonucu gerçekleştiğini iddia etti.

FBI Direktörü sosyal medyadan paylaştı

FBI Direktörü Kash Patel'in sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, saldırgana ait olduğunu ifade ettiği mermilerin fotoğrafını paylaşırken fotoğraftaki bir mermi üzerinde "ANTI-ICE" yazıldığı görüldü.

Patel, "İncelemeler devam ediyor, delillerin ilk değerlendirmesi saldırının arkasında ideolojik bir gerekçe olduğunu gösteriyor" dedi.

Trump demokratları suçladı

Sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada Trump, "radikal solcu demokratların sürekli kolluk kuvvetlerini kötüleyerek, kurumun kapatılması çağrısında bulunarak ve ICE yetkililerini Nazilerle karşılaştırarak" ICE'a karşı şiddet olaylarını kışkırttığını iddia etti.

Trump, "radikal sol teröristlerin" güvenlik görevlileri için tehdit oluşturduğunu ve "terör ağlarının ortadan kaldırılması" için bu hafta kararname hazırlayacağını da ifade etti. Trump saldırıların bireysel değil de örgütlü şekilde kurgulandığına veya radikal sağ değil de sol kaynaklı olduğuna dair herhangi bir kanıt ortaya koymadı.

Kimlikler açıklanmadı

Yetkililer, hayatını kaybeden ve yaralananların kimliklerini açıklamadı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, zanlının 29 yaşındaki Joshua Jahn olduğunu ve yakın bir binanın çatısından ateş açarak saldırıyı düzenlediğini söyledi.

