ABD'de göçmenlerin serbest bırakılmaları uygulamasına durdurma kararı

ABD'de bir hakim, Joe Biden yönetiminin ülkeye Meksika'dan kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeden salıverilmeleri uygulamasının durdurulması talimatını verdi.

Florida İlçe Mahkemesi Hakimi T. Kent Wetherell, Biden yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarına dair aldığı kararda, "Biden yönetiminin, güney batı sınırlarını yabancıların ülkeye akın etmesi için anlamsız bir hatta dönüştürdüğünü" öne sürdü.

Eski Başkan Donald Trump tarafından atanan Wetherell, sınıra duvar örülmesi uygulamasının durdurulması ve sınırdaki "aile gözetim merkezinin" kaldırılmasını da hatalı buldu.

Wetherell, kararda, "Bu eylemler, güney batı sınırına 'gelin, açığız' levhası asmaya benzer." ifadesini kullandı.

Hakim Wetherell, ülkeye Meksika'dan kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlerin serbest bırakılmasının durdurulması talimatına itiraz edebilmesi için de Biden yönetimine 7 gün süre tanıdı.

"Başkan Biden, sınırdaki krizin sorumlusudur"

Florida Başsavcısı Ashley Moody ise karara dair yaptığı açıklamada, "Bugünkü karar, bilinenlerin doğrulanmasıdır. Başkan Biden, sınırdaki krizin sorumlusudur ve onun yasa dışı göçmenlik uygulamaları ülkeyi daha güvensiz hale getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'deki sınır bölgelerinde 2022'de gözaltına alınan 572 bin 575 kişi, söz konusu uygulamalar dahilinde salıverilmişti.

Gözaltı süreci sona eren göçmenlerin ülkede yasal olarak bulunmaları için 2 ay içinde hukuki süreçleri başlatmaları isteniyor.