ABD’de göçmenlik birimlerini hesap verebilir kılacak tasarı Kongre’ye sunuldu

Demokrat Senatör Jeff Merkley ve Temsilciler Meclisi üyesi Andrea Salinas, “Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimlerinin Anayasal Hesap Verilebilirliği Yasası” adlı yasa tasarısını ABD Kongresi’ne sundu. Tasarı, federal göçmenlik ve sınır güvenliği görevlilerinin anayasal hakları ihlal etmeleri durumunda, vatandaşların federal hükümete karşı dava açabilmesini sağlıyor.

Tasarı, federal bütçelerin kötüye kullanımını önlemeyi ve temel hakları korumayı hedefliyor

Açıklamada, tasarının özellikle federal göçmenlik birimlerine aktarılan büyük bütçelerin kötüye kullanımını önlemeyi hedeflediği ve ifade özgürlüğü ile adil yargılanma hakkı gibi temel hakların korunmasını amaçladığı vurgulandı. Demokrat yetkililer, tasarının federal görevlilerin eylemlerinden kaynaklanan zararların tazmini için yasal yollar sunacağını belirtti.

Tasarı, Minneapolis’te Ocak ayında yaşanan olayların ardından gündeme geldi. Minnesota’nın Minneapolis kentinde, bir ICE operasyonu sırasında bir ABD vatandaşı hayatını kaybetmiş, bu olay ülkede büyük tepki ve protestolara yol açmıştı. Yetkililer, ölen kişinin yanında silah bulunduğunu belirtirken, yaşanan gelişmeler federal göçmenlik uygulamalarının tartışılmasına neden oldu.

Merkley ve Salinas, tasarının sadece göçmen topluluklarını değil, tüm vatandaşların anayasal haklarını korumayı amaçladığını belirterek, Kongre’de destek arayışına başladıklarını açıkladı. Tasarının yasalaşması hâlinde, federal göçmenlik birimlerinin yetkileri daha sıkı denetim altında olacak ve hak ihlalleri için yasal sorumluluk getirilecek.