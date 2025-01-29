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ABD'de gündeme bomba gibi düşen iddia: Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk yaşıyor

Eski başkan Barack Obama ve ünlü oyuncu Jennifer Aniston arasında aşk yaşandığına dair iddialar ABD'de gündem oldu. Eski başkanın eşi Michelle Obama olmadan katıldığı iki etkinlik iddiaları alevlendirdi. Obama cephesinden konuyla ilgili açıklama gelmezken Jennifer Aniston iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi
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ABD'de gündeme bomba gibi düşen iddia: Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk yaşıyor
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"Barack Obama ve Jennifer Aniston aşk yaşıyor" iddiası ABD'de gündem oldu. Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın hem eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter'ın cenazesine, hem de ülkenin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin törenine katılmaması ikilinin ilişkisinde sorun olduğu dedikodularının ortaya atılmasına neden oldu.

The Daily Beast'in haberine göre, kaynaklar Michelle Obama'nın bu iki etkinliğe katılmamasının çeşitli nedenleri olduğunu belirtirken, boşanmanın yakın olduğunu iddia etti.

Yazar Jessica Reed Kraus ise 15 Ocak'ta yazdığı bir gönderide, "Aylardır Jennifer Aniston'ın adının Barack Obama ile anıldığını" duyduğunu söyledi.

Jennifer Aniston iddiaları yalanladı

Jennifer Aniston bu iddiaların ardından açıklama yaptı ve ilişki söylentilerine "Bu kesinlikle doğru değil. Obama ile bir kez tanıştım. Michelle'i ondan daha iyi tanıyorum." dedi.

Söylentiler ilk değil

Barack Obama ve Jennifer Aniston'ın adı magazin dergilerinde ilk kez anılmadı. 2024'te InTouch dergisi, ikilinin romantik ilişki yaşadığını iddia eden "Jen ve Barack Hakkındaki Gerçek" başlıklı bir kapak hikayesi yayınladı. Ancak ikili iddiaları yalanladı.

 

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