ABD'de hafta sonu yaz saati uygulamasına geçilecek

ABD’de saatler 8 Mart Pazar günü bir saat ileri alınacak. Türkiye’de yaz saati uygulaması bulunmadığı için ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 8 saatten 7 saate düşecek. Değişim piyasalarda özellikle ABD borsaları ve ABD verilerinin açıklanma saatlerinde bir saatlik kaymaya yol açacak. Buna göre ABD hisse senedi piyasalarında normal seans Türkiye saatiyle 17.30 yerine 16.30’da başlayacak ve 00.00 yerine 23.00’te kapanacak.

Makroekonomik veri akışı da bir saat erken açıklanacak. ABD’de 16.30’da yayımlanan enflasyon, istihdam ve büyüme gibi kritik veriler Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak.

Avrupa’da ise yaz saatine 29 Mart'ta geçilecek. Hem Avrupa'da hem de ABD'de saat değişimlerinin yapılmaması eğilimine ilişkin niyet beyanlarına rağmen şu ana dek bu alanda resmi bir adım atılmadı.