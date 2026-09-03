ABD’de hastane birleşme ve satın almaları yeniden hızlandı

ABD sağlık sektöründe hastaneler arasındaki birleşme ve satın alma faaliyetleri yeniden canlanıyor. 2025 yılında son 15 yılın en düşük seviyesine gerileyen anlaşma trafiği, 2026’nın ilk yarısında belirgin biçimde toparlandı.

Kaufman Hall verilerine göre yılın ilk altı ayında 40 hastane anlaşması duyuruldu. Bu sayı, yalnızca bir yıl önce yaşanan düşük seviyenin ardından sektördeki hareketliliğin ne kadar hızlandığını gösteriyor.

2025’te dip yapan piyasa yeniden hareketlendi

Hastane ve sağlık sistemi işlemleri 2025 boyunca oldukça zayıf bir seyir izledi. Yıl genelinde 46 anlaşma açıklanırken bu rakam, Kaufman Hall'ın takip etmeye başladığı 2011’den bu yana görülen en düşük yıllık seviyeye işaret etti. 2026’da ise tablo tersine döndü. İlk çeyrekte 22, ikinci çeyrekte ise 18 işlem açıklandı. Böylece altı aylık toplam 40’a ulaştı.

Finansal baskı hastaneleri yeni arayışlara itiyor

Sektördeki hareketliliğin arkasında yalnızca büyüme isteği bulunmuyor. Sağlık kuruluşları, artan mali baskılar ve federal sağlık politikalarındaki değişiklikler nedeniyle gelecek yıllardaki finansal yapılarını yeniden değerlendiriyor. Bazı kurumlar için birleşme, faaliyetlerini sürdürebilmenin bir yolu olarak öne çıkarken bazıları daha güçlü bir sağlık sisteminin çatısı altına girmeyi tercih ediyor.

Uzmanlara göre yöneticiler artık sorun ortaya çıktıktan sonra çözüm aramak yerine, önümüzdeki üç, beş veya daha fazla yıllık dönemi dikkate alarak stratejik kararlar vermeye çalışıyor.

Bu kez anlaşmaların boyutu da büyüyor

Sektördeki canlanma yalnızca işlem sayısındaki artıştan ibaret değil. Daha büyük sağlık kuruluşlarını bir araya getiren anlaşmalar da gündeme geliyor. Sutter Health ile Allina Health'in planlanan birleşmesi bunlardan biri. Anlaşmanın tamamlanması halinde California, Minnesota ve Wisconsin'e yayılan, 39 hastanelik ve yıllık gelirleri 26 milyar doların üzerinde olan bir sağlık sistemi ortaya çıkacak. Bir başka örnekte Lifepoint Health, haziran ayında altı eyalette bulunan sekiz hastaneyi ScionHealth'den satın aldı. Sanford Health ise Minnesota merkezli North Memorial Health'in satın alımını tamamladı. Bu işlemle sistemin bünyesindeki hastane, klinik ve diğer sağlık hizmeti noktalarının sayısı daha da arttı.

Eyalet sınırlarını aşan birleşmeler dikkat çekiyor

Yeni dönemin önemli özelliklerinden biri de farklı bölgelerde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarının aynı yapı altında buluşması. Bu tür işlemler, geleneksel olarak aynı coğrafyada faaliyet gösteren iki rakibin birleşmesinden farklı bir tablo oluşturuyor. Uzmanlar, farklı pazarlardaki kuruluşların birleşmesinin rekabet üzerindeki etkisinin düzenleyici kurumlar tarafından değerlendirilmesini de zorlaştırabildiğine dikkat çekiyor.

Hastaneler sadece büyümeyi değil, ayakta kalmayı düşünüyor

Sektördeki birleşmelerin arkasındaki motivasyon da değişiyor. Geçmişte büyük sağlık sistemleri daha fazla hastane ve hizmet noktası edinerek ölçeklerini büyütmeye odaklanırken, bugün bazı kuruluşlar finansal açıdan sürdürülebilir kalabilmek için ortak arıyor veya belirli faaliyetlerini başka yapılara devrediyor.

2026’daki hareketliliğin önemli bir bölümünde bu savunmacı yaklaşımın etkili olduğu belirtiliyor.

Hastalar açısından tartışmalı sonuçlar doğurabilir

Birleşmelerin bazı hastanelerin faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olabileceği ve büyük sağlık sistemlerinin sigorta şirketleriyle görüşmelerde daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayabileceği belirtiliyor.

Ancak daha büyük yapıların ortaya çıkması, hastalar açısından farklı sonuçlar da yaratabilir. Çeşitli araştırmalar, hastane birleşmelerinin sağlık hizmetleri maliyetlerini artırabileceğine işaret ediyor.

Washington da süreci yakından izliyor

Hastanelerdeki yoğunlaşma, ABD'de siyasi tartışmaların da konusu haline geldi. Washington'daki milletvekilleri ve sağlık politikası uzmanları, giderek daha büyük sağlık sistemlerinin oluşmasının rekabet ve fiyatlar üzerindeki etkilerini sorguluyor. Bu nedenle yeni birleşmeler yalnızca şirket yönetimleri açısından değil, düzenleyici kurumlar açısından da yakından takip ediliyor.

Daha fazla anlaşma gelebilir

Sektördeki hareketliliğin kısa sürede sona ermesi beklenmiyor. Kaufman Hall yöneticisi Courtney Midanek, hastane yöneticilerinin kamuoyuna açıklanmadan aylar önce yeni ortaklık seçenekleri üzerinde görüşmeye başladığını belirtiyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yeni birleşme ve satın alma duyurularının gelmesi bekleniyor. Halihazırda açıklanmış büyük işlemler ise düzenleyici kurumların incelemesinden geçecek.