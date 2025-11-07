  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'de hava kirizi: Hükümetin kapalı olması nedeniyle uçuş iptal ediliyor
Takip Et

ABD'de hava kirizi: Hükümetin kapalı olması nedeniyle uçuş iptal ediliyor

ABD'li hava yolu şirketleri, hükümetin kapalı olması sebebiyle Federal Havacılık İdaresinin (FAA) havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de hava kirizi: Hükümetin kapalı olması nedeniyle uçuş iptal ediliyor
Takip Et


ABD tarihindeki en uzun süren hükümet kapanmasının olumsuz yansımaları ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirmişti.
Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.

Dünya
CNN uydu görüntülerine dikkat çekti: Çin'in füze üretim tesislerinde devasa bir büyüme var
'Çin'in füze üretim tesislerinde devasa bir büyüme var'
AB, Ruslara çok girişli Schengen vizesini kaldırıyor
AB, Ruslara çok girişli Schengen vizesini kaldırıyor
UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı
UNRWA: İsrail'in saldırıları sırasında Gazze'deki her 5 çocuktan biri temel aşılardan mahrum kaldı
Belçika’da hükümet, bütçe üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıyor
Belçika’da hükümet, bütçe üzerinde uzlaşma sağlamaya çalışıyor
AB, dron karşıtı sistemini 2026 sonuna kadar devreye almayı hedefliyor
AB, dron karşıtı sistemini 2026 sonuna kadar devreye almayı hedefliyor
Meksika'da korkutan deprem!
Meksika'da korkutan deprem!