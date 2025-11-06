ABD’de hava trafiğine kısıtlama: Uçuşlar azaltılıyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonrasında, havacılık güvenliğini sağlamaya yönelik yeni önlemleri açıkladı.

Söz konusu uçağın düşmesinin hava trafik kontrolüyle ilgili olmadığını dile getiren Duffy, bunun mekanik bir sorundan kaynaklandığını belirtti.

Duffy, ancak hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri ve Ulaştırma Bakanlığı çalışanlarının çoğunun maaşlarını alamadığına dikkati çekti.

Hava trafik kontrolörlerinin ekim ayı başında kısmi bir ödeme aldığını, ikinci ödemelerini ise alamadığını ifade eden Duffy, birçok çalışanın mali baskılar dolayısıyla ek iş yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Duffy, bu nedenle hava sahalarında personel sıkıntısı, uçuşlarda daha fazla gecikme ve iptal yaşandığını kaydetti.

Bir numaralı önceliklerinin "güvenli seyahati sağlamak" olduğuna dikkati çeken Duffy, "Bu nedenle, ulusal hava sahasındaki risk profilini azaltacak ek önlemler hakkında konuşacağız. Ek aksaklıklar olacağını tahmin ediyorum. Hava yollarıyla birlikte çalışıyoruz. Onlar da yolcularla birlikte çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Duffy, uygulanacak önlemlerden birinin 40 lokasyonda uçuş kapasitesinin yüzde 10 oranında azaltılması olduğunu, bu kısıtlamaların cuma sabahı başlayacağını belirtti.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Yöneticisi Bryan Bedford da "Kontrolörlerimizin üzerindeki baskıyı azaltmak için planlanan kapasitede yüzde 10'luk bir azalma yapmanın uygun olacağına karar verdik." dedi.