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ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu

ABD'nin California eyaletindeki bir havai fişek deposunda yangın sırasında patlama geldi. Depodan alev topu yükseldi.

Haber Merkezi
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ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
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ABD'nin California eyaletinde bulunan bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, depoda patlama meydana geldi.

Alevler yayıldı, bazı işyerleri tamamen yandı

Çevre sakinleri güvenli bölgelere tahliye edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamada, depodaki alevlerin yayıldığı, bazı iş yerlerinin tamamen yandığı belirtildi.

78 dönümlük alan küle döndü

California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE), çevreye yayılan alevlerin 78 dönümlük alanı küle çevirdiğini aktardı. Patlama ve yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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