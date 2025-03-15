ABD'de hükümet krizi çözüldü

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı.

ABD'de federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı için Senato'da oylama yapıldı.

Söz konusu tasarı, senatodaki oylamada 46'ya karşı 54 oyla kabul edildi.

ABD'de yerel saatle cuma gece yarısına kadar hükümete finansman sağlayan mevcut geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kala Senatodan geçen tasarı, yasalaşması için Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulacak.

Tasarının yasalaşmasıyla savunma harcamalarının yaklaşık 6 milyar dolar arttırılması, savunma dışı harcamalarda ise yaklaşık 13 milyar dolarlık kesintiye gidilmesi öngörülüyor.

Bütçe tasarısı, salı günü, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisinde 213'e karşı 217 oyla onaylanarak Senato'ya gönderilmişti.

ABD Senatosundaki Demokratlar, daha kapsamlı bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istemiş ancak bu talep Cumhuriyetçilerden destek görmemişti.

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, tasarıyı beğenmediğini ancak hükümetin kapanmasının sonuçlarının çok daha kötü olacağını belirterek, bütçe tasarısının Senatodan geçmesini engellemeyeceğini açıklamıştı.