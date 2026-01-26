ABD’de hükümetin kısmi kapanma riski ortaya çıktı!

Senato Cumhuriyetçi liderleri, Demokratların İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) fonunun bütçe paketinden ayrılması talebini reddederek, kısmi hükümet kapanmasını önlemek için bu hafta geçmesi gereken kapsamlı harcama paketini oylamaya çalışacaklarını belirtti. Mevcut tasarı DHS’ye ve içindeki Göç ve Gümrük İdaresi (ICE) ile Sınır Devriyesi'ne kaynak sağlıyor.

Demokratlar, hükümet içi göçmenlik uygulamalarına yönelik artan tepki sonrası, özellikle ICE ve Border Patrol’un Minnesota’da iki ABD vatandaşını öldürmesi üzerine DHS fonunun paketten ayrılmasını istiyorlar. Bu talep, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’ın DHS fonu paketten çıkarılmadığı sürece çoğu federal ajansı finanse edecek harcama paketine destek vermeyeceklerini açıklamasıyla gündeme geldi.

Ülke çapında protestolar

Cumartesi günü Minneapolis’te 37 yaşındaki Alex Pretti’nin federal göçmenlik ajanları (ICE) tarafından öldürülmesi, Demokratlar arasında fon ayrımı ve ciddi soruşturma çağrılarını güçlendirdi. Pretti’ye yönelik vuruş, geçen ay içinde aynı bölgede yaşanan benzer bir ölümün ardından ülke çapında protestolara yol açtı.

Senato’daki oylamalar salı akşamına kadar başlamayacak çünkü kar fırtınası ülkenin büyük bölümünü etkiledi ve meclis bugüne kadar toplanmayacak. Temsilciler Meclisi şu anda tatile çıkmış durumda ve 31 Ocak’ta mevcut hükümet fonlarının sona ermesiyle, DHS içeren paket onaylanamazsa birçok federal ajans operasyonları aksatabilir.

Fonlanamama riski var

Cumhuriyetçilerden bazıları, olayı kapsamlı bir şekilde araştırma çağrısı yaparken, parti içinde DHS fonu konusunda ayrışma da yaşanıyor. Bazı GOP senatörleri, hükümet güvenliğini vurgulayarak fonun ayrılmaması gerektiğini savunuyor. Ancak Demokratlar, göçmenlik uygulamaları üzerinde daha fazla hesap verebilirlik ve reform talep ediyor.

Bu siyasi çıkmaz, federal harcama yasalarının yeniden ele alınması gereken kritik bir dönemde yaşanıyor ve ülke yönetiminin önemli bölümlerinin fonlanamaması riskiyle karşı karşıya bırakıyor.