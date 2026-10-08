ABD’de iki doz ölümcül ilaca rağmen hayatta kalan idam mahkumu, hastanede “kızgın ve şaşkın” uyanmış

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BBC'nin haberine göre, Christa Pike’ın avukatı Randy Spivey, dün görülen duruşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müvekkilinin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Spivey, Pike’ın, salı günü "herkesi şaşırtarak" konuşmaya başladığını ancak infaz girişimine dair yalnızca sınırlı ayrıntıları hatırladığını söyledi.

Pike’ın tedavisinin hastanede sürdüğünü belirten Spivey, müvekkilinin "kızgın ve şaşkın" uyandığını, daha sonra “Neredeyim?” ve “Siz kimsiniz?” diye sorduğunu aktardı.

Spivey, Pike'ın koluna damar yolu açılmasına "yardımcı olduğu" ve enjeksiyon yapılırken infaz ekibine "nazik" ve "kibar" davrandığını öne sürdü.

Pike’ın iki kolunun aşırı şiş olduğunu, bir kolunda kan pıhtısı, akciğerlerinde iltihap bulunduğunu, ayrıca yutma güçlüğü yaşadığını belirten avukat Spivey, yaşananların Pike’ın ruh sağlığını ne ölçüde etkileyeceğini bilmediklerini dile getirdi.

Avukatlar, Pike'ın hastanedeki yatağında ellerinden ve ayaklarından bağlı tutulduğunu vurgulayarak ABD’de ölümcül enjeksiyonla infaz edilmek istenen başka hiçbir mahkumun hayatta kalmadığını belirtti.

Avukatlardan erişim talepleri

Pike’ın avukatlarından Luke Ihnen ise müvekkilinin salı günü öğle saatlerine kadar bilinçsiz olduğunu ve iletişim kuramadığını, halihazırda “sınırlı konuşabildiğini” ifade etti.

Ihnen, hastanede müvekkilini ziyaret etmek istedikleri sırada 2 saatten fazla bekletildiklerini söyledi.

Pike’ın avukatlarını arayabilmesi için telefon erişimine izin verilmesini ve hukuk ekibinin kendisine “kesintisiz ve serbest” biçimde ulaşabilmesini talep eden avukat Ihnen, cezaevi yetkililerinin, sağlık personelinin kelepçelerin çıkarılması yönündeki taleplerine rağmen mahkumu hastane yatağına bağlı tuttuğunu da öne sürdü.

Mahkeme infaz girişimine dair delillerin korunmasına karar verdi

Nashville’de görülen duruşmada, Pike’ın avukatları infaz girişimine ilişkin tüm delillerin korunmasını talep ederken Hakim I’Ashea Myles, bu talebi kabul etti.

Hakim Myles, ayrıca eyaletten Pike’ın 30 Eylül’deki infaz girişiminden önce, o esnada ve sonrasındaki psikolojik durumuna ilişkin belgeleri sunmasını isteyerek konuyla ilgili bilgilerin kaybolmaması veya yanlışlıkla silinmemesi için “özel dikkat” göstermesi uyarısında bulundu.

Başarısız infaz

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

İdam cezasının infazı için Pike'a 30 Eylül'de 2 doz ilaç verilmiş ancak Pike'ın kalbi durmamıştı. Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike'ın avukatları, 2 Ekim'de yaptıkları açıklamada, Pike'ın hastanede solunum cihazına bağlı ve bilinçsiz olduğunu ifade etmişti.