ABD’de iki eyaletten Trump yönetimine göçmenlik davası

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, Minneapolis ve St. Paul kentleri adına federal mahkemeye sunduğu dilekçede, ICE’nin artan operasyonlarının eyalet yetkilerini aştığını ve kamu güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu savundu. Davada, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ile ICE ve Gümrük ve Sınır Muhafaza birimlerinin üst düzey yöneticileri davalı olarak yer aldı.

Illinois’ten federal göçmenlik uygulamalarına itiraz

Illinois cephesinde ise Başsavcı Kwame Raoul, Trump yönetimine karşı benzer bir hukuki süreci başlattı. Raoul, federal göçmenlik birimlerinin eyalet içinde “hukuka aykırı ve tehlikeli yöntemlere” başvurduğunu belirterek bu uygulamaların durdurulmasını talep etti.

Her iki eyalet de federal göçmenlik operasyonlarının mevcut haliyle eyalet yönetimlerinin yetki alanına müdahale ettiğini ve siviller için ciddi sonuçlar doğurduğunu öne sürüyor. Açılan davaların, federal göç politikalarına ilişkin yeni bir hukuki tartışmanın önünü açması bekleniyor.