ABD'de ikinci el konut fiyatları rekor tazeledi

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), haziran ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. İkinci el konut satışları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalarak 3,89 milyona geriledi. Piyasa beklentisi 3,99 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Art arda dört aydır düşüş kaydeden ikinci el konut satışları, mayısta yüzde 0,7 azalışla 4,11 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 5,4 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları ise haziranda yıllık yüzde 4,1 artarak 426 bin 900 dolar ile art arda ikinci ayda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, "Satıcı pazarından alıcı pazarına yavaş bir geçiş görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Evlerin piyasada biraz daha uzun süre kaldığını ve satıcıların daha az teklif aldığını belirten Yun, giderek daha fazla alıcının ev incelemeleri ve değerlendirmeleri konusunda ısrarcı olduğunu ve konut stokunun ulusal bazda arttığını kaydetti.

Yun, medyan konut fiyatı yeni bir rekora ulaşsa da fiyatlarda daha büyük hızlanmaların pek mümkün görünmediğine işaret ederek, "Arz ve talep dinamikleri dengeli bir piyasa durumuna yaklaşıyor." ifadesini kullandı.