ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: İşte, yemin töreninde dakika dakika yaşananlar!

20:09 Trump: ABD'nin altın çağı başlıyor

Trump, başkanlık yeminin ardından yaptığ açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Hepinize çok teşekkürler. Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. Her gün Amerika'yı önceliğimiz yapacağız. Güvenliğimiz sağlanacak, adalet sistemimiz yeniden dengelenecek. Adaletten yoksun bir şekilde devam eden bu silahlarla ilgili tutum da değişecek. Önceliğimiz gururlu, zengin bir ülke inşa etmek olacak. Amerika yakında çok daha büyük ve güçlü olacak, daha önce hiç olmadığı kadar.

Herkes bize saygı duyacak. ABD daha önce hiç elde etmediği bir şansa sahip, herkes bize saygı duyacak. Bir güven kriziyle karşı karşıyayız maalesef. Halkımız hak ettiği yerde değil, içeride bir krizle karşı karşıyayız. Dışarıda da birbiri ardına felaketler yaşanıyor.

Suça karışanlara toleransımız yok. Kendi vatandaşlarına her türlü yardımı yapacak ama yabancılara aynısı yapmayacağız."

20:02 Trump yemin ediyor

Trump, yeminini Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı John Roberts huzurunda ederek ABD'deki başkanlık görevine resmen başladı. Trump, yemin ederken eski başkan Abraham Lincoln’ün İncil’ini kullandı. Lincoln İncil’i daha önce eski başkan Barack Obama tarafından da kullanılmıştı.

Trump, yemininde "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevini sadakatle yerine getireceğime ve gücüm yettiğince Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı koruyup savunacağıma içtenlikle yemin ederim, Tanrım bana yardım etsin" dedi.

20:00 Başkan Yardımcısı Vance yemin ediyor

Trump'ın Başkan Yardımcısı JD Vance, Kongre'de yemin etti.

19:42 Yemin töreni başladı

Trump, Kongre binasında tanıtıldı ve tören resmen başladı. Tanıtımından önce, Joe Biden, JD Vance ve Kamala Harris gibi diğer önemli isimler de duyuruldu.

19:53 Biden, aile üyelerini affetti

Biden, başkanlığının son dakikalarında aile üyelerini affettiğini açıkladı.

Biden, şu ifadeleri kullandı:

"Ailem, yalnızca bana zarar verme arzusundan kaynaklanan amansız saldırılara ve tehditlere maruz kaldı. Bu, partizan siyasetin en kötü türü. Ne yazık ki, bu saldırıların sona ereceğine inanmak için hiçbir nedenim yok. Bu yüzden James B Biden, Sara Jones Biden, Valerie Biden Owens, John T Owens ve Francis W Biden'ı affetmek için anayasa kapsamındaki yetkimi kullanıyorum."

Biden geçen ay, federal ağır suç ve vergi mahkumiyetleri nedeniyle cezasına çarptırılmadan önce diğer oğlu Hunter'ı affetmişti.

Ayrıca daha önce Trump ve diğer Cumhuriyetçi yetkililer tarafından tehdit edilen kamu görevlileri için de önleyici af çıkardı.

19:28 Trump'ın aile üyeleri törendeki yerini aldı

Donald Trump’ın ailesinin üyeleri, Kongre binasına girdi ve yemin töreni öncesinde yerlerini aldılar.

19:13 ABD'nin eski başkanları yemin töreninde

ABD'nin eski başkanları George W. Bush, Bill Clinton ve Barack Obama, Kongre binasına gelirken, Bush’a eşi Laura, Clinton’a ise eşi Hillary eşlik etti. Obama ise törene tek başına katıldı. Trump’ın eski yardımcısı Mike Pence de yalnız olarak törene katıldı.

18:33 Trump ve Biden, Kongre'ye birlikte gitti

Biden ve Trump, eşleriyle birlikte Beyaz Saray’dan ayrıldı. İki başkan, aynı arabada yol alırken, Melania Trump ve Jill Biden ayrı bir limuzinde seyahat etti. JD Vance ile Kamala Harris ise başka bir araçla Kongre’ye doğru yola çıktı.

18:10 Harris, görevini Vance'e devrediyor

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff, görevini devredecek olan JD Vance ve eşi Usha Vance’i Beyaz Saray’da karşıladı.

18:00 Trump, yemin töreni öncesi Beyaz Saray'a geldi

Görevi devralacak olan Donald Trump, eşi Melania ile birlikte Beyaz Saray’a adım attı. Trump ailesini, görev süresi sona eren Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden karşıladı. İki başkan, Kongre binasında gerçekleşecek yemin törenine gitmeden önce bir süre çay içti. Tören öncesinde, Trump ailesi de Kongre binasına giriş yaptı ve önemli bir günü başlatmak için hazırlıklarını tamamladı.