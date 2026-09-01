ABD'de ilaç fiyatlarında yeni dönem: Trump'tan 9 şirketle anlaştı

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Anlaşmalar kapsamında şirketlerin, bazı ilaçları ABD'deki eyaletlerin Medicaid programlarına daha uygun fiyatlarla sunması öngörülüyor.

9 şirketle yeni fiyat anlaşması

Trump, Amerikalılar için sağlık hizmetlerini daha uygun fiyatlı hale getirme çalışmaları kapsamında uluslararası ilaç şirketlerinin yanı sıra bazı küçük biyoteknoloji firmalarıyla da yeni fiyatlandırma anlaşmaları yapıldığını duyurdu.

Astellas, BeOne Medicines, CSL, BridgeBIO, Sun Pharmaceutical, Teva ve UCB SA'nın da aralarında bulunduğu 9 şirketle anlaşma imzalandı.

Şirket yöneticilerinin katılımıyla Oval Ofis'te düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, anlaşmaya dahil olan şirketlerin eyaletlerin Medicaid programlarına ilaçları mümkün olan en uygun fiyatlardan sunacağını belirtti.

Trump: Büyük bir indirim

Trump, yapılan anlaşmayı "tıbbi bakım maliyetinizi önemli ölçüde düşürecek büyük bir indirim" olarak nitelendirdi.

ABD'deki hastalar, reçeteli ilaçlar için diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan fiyatların yaklaşık üç katını ödüyor. Trump yönetimi ise ilaç üreticilerinin ABD'deki fiyatları, diğer ülkelerde hastaların ödediği seviyelere yaklaştırması amacıyla şirketler üzerindeki baskısını sürdürüyor.

Yeni anlaşmalar, Trump yönetiminin geçen yıldan bu yana dünyanın en büyük 17 ilaç üreticisiyle yaptığı anlaşmaların devamı niteliğini taşıyor. Daha önce Pfizer, Eli Lilly ve Amgen'in de aralarında bulunduğu şirketlerle benzer anlaşmalar yapılmıştı.

"En çok tercih edilen ülke" modeli

Söz konusu anlaşmalar kapsamında ilaç üreticileri, "en çok tercih edilen ülke" fiyatlandırması olarak adlandırılan model doğrultusunda, diğer gelişmiş ülkelerde uygulanan fiyatlara benzer şekilde daha düşük fiyatlar sunmayı kabul etti.

Şirketler ayrıca gümrük vergilerinde sağlanan indirimler karşılığında federal sağlık programları kapsamında kullanılan bazı ilaçların fiyatlarını düşürmeyi kabul etti. Anlaşmalar kapsamında belirli ilaçların Trump markalı bir internet sitesi üzerinden doğrudan hastalara satılması da öngörülüyor.