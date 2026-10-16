ABD’de ilkokula silahlı baskında çocuklar ve öğretmen hedef oldu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentindeki Silver Rail İlkokulu’nda 15 Ekim’de silahlı saldırı düzenlendi. Yerel polis yetkililerinin açıklamasına göre saldırıda 3 öğrenci ve 1 öğretmen yaşamını yitirdi. Saldırganın 16 yaşında olduğu belirtilirken olayın ardından okulda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri binayı kontrol ederek öğrencilerin ve okul çalışanlarının tahliyesini gerçekleştirdi.

Saldırıda 3 çocuk ve 1 öğretmen öldü

Yetkililer, hayatını kaybeden çocukların 5, 8 ve 11 yaşlarında olduğunu bildirdi. Saldırıda 54 yaşındaki bir öğretmen de yaşamını yitirdi. Ayrıca 7 yaşındaki bir çocuk ile 54 yaşındaki başka bir öğretmenin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

16 yaşındaki saldırganı bir sivil durdurdu

Bend Polis Şefi Mike Krantz, 16 yaşındaki şüphelinin okulun kilitli kapılarına ateş ederek binaya girdiğini açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, saldırganın okula girdiğini gören bir kişi peşinden binaya girdi ve şüpheliye ateş açtı. Polis ekipleri olay yerine ulaştığında saldırganın öldüğü belirlendi. Şüphelinin kimliği kamuoyuyla paylaşılmazken, okulla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Okullarda eğitime ara verildi

Saldırının ardından Bend-La Pine eğitim bölgesindeki okullarda 16 Ekim Cuma günü derslerin ve okul faaliyetlerinin iptal edildiği duyuruldu. Ailelerin çocuklarıyla bir araya gelebilmesi için yakınlardaki bir kilisede buluşma noktası oluşturuldu.

Oregon Valisi Tina Kotek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken olay sırasında müdahalede bulunan kişiye de teşekkür etti. Yetkililer, saldırının nedenini ve şüphelinin geçmişine ilişkin ayrıntıları belirlemek amacıyla soruşturmayı sürdürüyor.