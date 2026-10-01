ABD'de infaz skandalı: İki doz ilaca rağmen kadın mahkum ölmedi

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Tennessee'deki Riverbend Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan Christa Pike'ın idam cezasının infazı sırasında işlem planlandığı şekilde sonuçlanmadı. Pike'ın avukatları, müvekkillerine iki şırınga pentobarbital uygulandığını ancak buna rağmen bilincinin tamamen kapanmadığını ve kalbinin atmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Yaşam belirtileri devam etti

İnfazı takip eden gazeteciler de işlemin olağandan daha uzun sürdüğünü aktardı. İnfaz sırasında yapılan enjeksiyonların ardından Pike'ın nefes aldığı ve horlama gibi yaşam belirtileri gösterdiği bildirildi. İnfaz odasını gösteren perdenin ise birkaç kez kapatıldığı aktarıldı.

Pike hastaneye kaldırıldı

İnfazın gerçekleştirilememesinin ardından Christa Pike, cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Tennessee Valisi Bill Lee ise yaşanan olayın incelenmesi için talimat verdi. İnceleme süresince eyalette yılın geri kalanında planlanan diğer infazların da durdurulduğu bildirildi.

1995'te işlenen cinayetten mahkum edilmişti

Christa Pike, 1995 yılında 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunmuş ve idam cezasına çarptırılmıştı.