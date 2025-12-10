ABD’de İngilizce testi krizi: Göçmen kamyon şoförleri trafikten men ediliyor

ABD’de kamyon şoförleri yeni bir uygulamayla karşılaştı: Donald Trump döneminde yetki verilen kolluk birimleri, İngilizce yeterlilik testini geçemeyen sürücüleri trafikten men edebiliyor. Bloomberg’in haberine göre hükümet bu uygulamanın güvenlik gerekçesiyle hayata geçirildiğini savunsa da, Illinois merkezli taşımacılık firması sahibi Vadym Shpak gibi işletmeler için sonuçlar ağır oldu testte başarısız olan şoförlerin yerine geçenlerin ulaştırılması için uçak ve araç kiralama giderleri arttı, sigorta primleri yükseldi ve bazı çalışanlar özellikle güney eyaletlerine gitmekten kaçınır hale geldi.

“Bunlar iyi ve deneyimli sürücüler ama memur İngilizcelerinin yeterli olmadığını söylüyor” diyen Shpak, “Sonrasında tüm masrafları ben karşılıyorum” ifadelerini kullandı.

İngilizce denetimleri ve ICE baskınları ABD kamyon taşımacılığını sarsıyor

İngilizce denetimleri, Trump yönetiminin göçmenlik politikaları kapsamında yürüttüğü daha geniş bir baskı dalgasının parçası. Eylül ayında Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yabancı doğumlu sürücülerin ticari ehliyet alımlarını ciddi şekilde kısıtlama girişiminde bulunmuştu; karar daha sonra bir federal mahkeme tarafından askıya alındı. Son aylarda ise Oklahoma, Teksas, Indiana ve New York’ta yüzlerce kamyon şoförü Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) baskınlarına maruz kaldı.

Başlangıçta otoyol güvenliğini artırma hedefiyle ortaya konan politika, zamanla ülke genelinde yasal olarak çalışan göçmen sürücüleri de kapsayan geniş bir uygulamaya dönüştü. Ulaştırma Bakanlığı, Trump yönetiminin genel göçmenlik gündemine entegre olurken; düşük talep ve zayıf yük fiyatları nedeniyle zaten zor bir dönemden geçen sektör daha da istikrarsız hale geldi.

Triumph Financial CEO’su Aaron Graft’a göre ICE baskınlarının görüldüğü bölgelerde sürücüler çalışmak istemiyor, bu da o bölgelerde navlun fiyatlarının geçici olarak yükselmesine yol açıyor.

Yüz binlerce sürücüyü etkileyebilir

Sektör, bu politikaların etkisini başlangıçta hafife alsa da, artık sürücü sayısında ciddi bir düşüş bekliyor. JB Hunt CEO’su Shelley Simpson, uygulamalar nedeniyle önümüzdeki birkaç yıl içinde tüm sürücülerin yüzde 11'ine denk gelen yaklaşık 400 bin sürücünün sektörden ayrılabileceğini söyledi ve bu kaybın “önemli” olduğunu vurguladı.

Ticari kamyon sürücüleri, yaptıkları işin gereği olarak düzenli sürücülere kıyasla daha yüksek düzeyde bir İngilizce yeterliliği şartına tabi. Ancak Obama döneminden bu yana, eksiklikler genellikle sadece uyarı veya ceza ile sonuçlanıyordu. Bu durum, Trump’ın Nisan ayında “ortak akıl kurallarının” ABD kamyoncularına uygulanmasını isteyen kararından sonra değişti.

9 bin 500 sürücü trafikten men edildi

Kısa süre içinde Ulaştırma Bakanlığı, İngilizcesi yeterli olmayan sürücülerin hizmet dışı bırakılmasını öngören yeni yönerge yayımladı. Duffy, “Ulusal dilimiz İngilizceyi yeterli düzeyde okuyup konuşamayan bir sürücü ABD’de ticari araç kullanmaya uygun değildir” dedi.

Haziran sonunda yürürlüğe giren politika sonrası, İngilizce yetersizliği nedeniyle verilen hizmet dışı bırakma kararları hızla arttı. Federal verilere göre bugüne kadar 9 bin 500’den fazla sürücü trafikten men edildi. Teksas ve Wyoming bu alanda başı çekiyor.

Sürücülere yönelik baskı

Ağustos ayında Florida Turnpike’ta yaşanan ölümcül bir kaza, konuyu daha da politize etti. Göçmen sürücü Harjinder Singh’in yasa dışı U dönüşü yapmaya çalıştığı iddia edildi; manevra sırasında bir minibüs römorka çarptı ve üç kişi hayatını kaybetti. Singh suçlamaları reddederken, olay Trump yönetimi tarafından göçmen sürücülere yönelik baskının gerekçesi olarak öne çıkarıldı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yabancı kamyon şoförlerine yönelik işçi vizelerinin askıya alındığını duyurarak, yabancı sürücü artışının “Amerikan hayatlarını tehlikeye attığını” söyledi. Bunu takiben Duffy’nin bakanlığı, ABD vatandaşı veya daimi oturma izni sahibi olmayanların ticari ehliyet alımını göçmenlik statüsüne göre kısıtlayan acil bir düzenleme yayımladı. Bu düzenleme; sığınmacıları, DACA kapsamında çalışanları ve mültecileri kapsıyordu.

Uyulmaması halinde federal fonların kesileceği belirtilirken, California’nın 17 bin ticari ehliyeti iptal etmeye hazırlandığı açıklandı. Dil gerekliliklerini uygulamadığı gerekçesiyle de eyalete en az 40 milyon dolarlık fon kesintisi gündemde.

"Mücadeleyi sürdüreceğiz" mesajı

Asya Hukuk Merkezinden avukat Josh Rosenthal, “Sürücüler arasında büyük bir korku, kaygı ve gereksiz bir belirsizlik ortamı oluştu” dedi.

Ulaştırma Bakanlığı ise eleştirilere, Duffy’nin basın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarını hatırlatarak yanıt verdi: “Tehlikeli ve vasıfsız sürücüleri yollardan uzak tutmak için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Yaklaşık 3,5 milyon kamyon şoförü

Ülkede yaklaşık 3,5 milyon kamyon şoförü bulunuyor. Artan tüketimle birlikte kamyonlar, mal ve hizmet akışının omurgasını oluşturuyor. 1970’lerde popüler kültürde “modern kovboy” olarak görülen sürücülerin ekonomik rolleri hâlâ büyük.

Ancak meslek giderek daha ağır koşullar taşıyor: Uzun yolculuklar, düşük ücretler, sağlık sorunları ve iş-yaşam dengesizliği nedeniyle birçok sürücü sektörden uzaklaşıyor. Ulusal Ulaştırma Enstitüsüne göre 2022’de ortalama bir şoförün reel geliri 1980’lere göre yarı yarıya düşmüş durumda.

Göçmen sürücüler işlerinde beklemeye alındı

Uzmanlar, İngilizce yeterlilik kriterlerinin belirsiz ve suiistimale açık olduğunu; mevcut araştırmalar ve FMCSA verilerinin dil yetersizliğinin kaza riskiyle doğrudan bağlantısını göstermediğini söylüyor. Uygulama memurlara geniş takdir yetkisi veriyor, Sikh Coalition yetkilisi bunun kayıt dışı ve aşırı uygulamalara yol açtığını belirtiyor. Federal mahkeme düzenlemeyi askıya almış olsa da pek çok eyalette belirsizlik sürüyor ve göçmen sürücüler işlerinde beklemeye alındı.