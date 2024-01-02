ABD'de inşaat harcamaları azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı. Ülkede inşaat harcamaları, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 2 trilyon 50 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentileri, inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. İnşaat harcamaları ekimde yüzde 1,2 artmıştı. Kamu inşaat harcamaları kasımda yüzde 0,7 düşerken, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,7 artış kaydetti.

İnşaat harcamaları, kasımda yıllık bazda da yüzde 11,3'lük artış gösterdi.