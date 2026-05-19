ABD'de İslam merkezine saldırıda 3 kişi öldü (Video)

ABD medyasındaki haberlere göre, California'daki San Diego İslam Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

San Diego Emniyet Müdürü Scott Wahl, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Yetkililer, iki saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu açıkladı.

Şüphelilerin kimliği henüz belirlenmedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) saldırıyı kınamıştı.