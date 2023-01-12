ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 ayın en düşüğünde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Ocak ile biten haftada 205 bine gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 205 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında seyreden ve 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 215 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 204 binden 206 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1750 gerileyerek 212 bin 500 oldu. Süregelen işsizlik başvuruları ise 31 Aralık ile biten haftada 63 bin kişi azalarak 1 milyon 634 bin seviyesine indi.

Analistler, beklentilerin altında seyreden işsizlik maaşı başvurularının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif sıkılaştırma politikasına rağmen sıkı iş gücü piyasası koşullarının sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.