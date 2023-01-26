ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 9 ayın en düşüğünde

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 21 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 6 bin kişi azalarak 186 bine indi.

Piyasa beklentilerinin aksine azalış göstererek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 192 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 9 bin 250 kişi azalarak 197 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 14 Ocak ile biten haftada 20 bin kişi artarak 1 milyon 675 bine çıktı. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasına rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.